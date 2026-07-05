Catherine Tramell znów uwodzi. Twórca "Nagiego instynktu" zapowiada wielki powrót

Po niemal 35 latach od premiery kultowego Nagiego instynktu scenarzysta Joe Eszterhas ponownie zabiera widzów do świata jednego z najbardziej kontrowersyjnych thrillerów erotycznych w historii kina. Autor oryginalnego scenariusza potwierdził, że ukończył już pracę nad rebootem przygotowywanym dla Amazon MGM Studios i United Artists.

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Eszterhas zdradził w rozmowie z Interview Magazine, że od początku zależało mu na stworzeniu historii, która zachowa ducha filmu z 1992 roku.

Chcieli wiedzieć, czy mam pomysł. Odpowiedziałem, że tak. Chciałem wrócić do samych podstaw – powiedział scenarzysta.

Jednocześnie nie krył swojej krytycznej opinii na temat Nagiego instynktu 2 z 2006 roku, w którym Sharon Stone ponownie wcieliła się w Catherine Tramell. Według Eszterhasa sequel zatracił wszystko, co uczyniło oryginał wyjątkowym.

Zamieniono go w nijaki policyjny thriller. Nie miał humoru, pikanterii, błyskotliwości ani odwagi oryginału – stwierdził.

Scenarzysta ujawnił również, że Catherine Tramell powróci w nowej odsłonie, a u jej boku pojawi się zupełnie nowa bohaterka – Jezebel, przedstawiona jako córka kultowej femme fatale. Szczegółów fabuły na razie nie zdradza.

kończyłem scenariusz i zobaczymy, co będzie dalej. Mogę tylko powiedzieć, że Catherine Tramell wraca i pojawi się także jej córka, Jezebel – powiedział.

Już wcześniej Eszterhas zapowiadał, że reboot ma być dziką i orgazmiczną przejażdżką, nawiązującą klimatem do oryginalnego filmu wyreżyserowanego przez Paula Verhoevena.

Oryginalny Nagi instynkt z 1992 roku, z Michaelem Douglasem i Sharon Stone w rolach głównych, zarobił na świecie ponad 352 mln dolarów i na stałe zapisał się w historii kina jako jeden z najbardziej prowokacyjnych thrillerów swojej epoki. Znacznie gorzej poradził sobie sequel z 2006 roku, który zakończył kinową dystrybucję z wynikiem zaledwie 38 mln dolarów.

Na razie reboot nie ma jeszcze daty premiery ani obsady, ale wszystko wskazuje na to, że Catherine Tramell wkrótce ponownie wkroczy do gry.

Źródło: Deadline