Liam i Noel Gallagher znów razem. Zwiastun dokumentu "Don’t Look Back in Anger" o historycznej trasie Oasis

Fani Oasis już wkrótce będą mogli ponownie przeżyć jeden z najważniejszych muzycznych powrotów ostatnich lat. Disney zaprezentował pierwszy teaser filmu dokumentalnego Don't Look Back in Anger, który opowie o historycznym reunionie Liama i Noela Gallagherów podczas wyprzedanej trasy Oasis Live ’25.

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Produkcja trafi do kin i sal IMAX we wrześniu, oferując widzom nie tylko zapis koncertów, ale także wyjątkowe spojrzenie za kulisy reaktywacji legendarnego zespołu. Za scenariusz, reżyserię i produkcję odpowiada nominowany do Oscara i BAFTA Steven Knight, twórca serialu Peaky Blinders. W realizacji filmu wspierali go współreżyserzy Dylan Southern i Will Lovelace, znani z cenionych dokumentów muzycznych.

Twórcy zapowiadają, że dokument zapewni bezprecedensowy dostęp do przygotowań zespołu. W filmie znajdą się materiały z prób, kulis koncertów oraz występów na scenie, a także pierwszy wspólny wywiad Liama i Noela Gallagherów od dwóch dekad.

Światowa trasa Oasis połączyła pokolenia, kultury i kraje, przypominając o sile pojednania. "Don’t Look Back in Anger" to nie tylko bilet na koncert, ale także przepustka za kulisy i miejsce przy stole, przy którym Liam i Noel po raz pierwszy od lat szczerze opowiadają o swojej historii – powiedział Steven Knight.

Historia reaktywacji Oasis rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku koncertem w Cardiff. Ogromne zainteresowanie trasą sprawiło, że bilety wyprzedały się błyskawicznie, a kontrowersje wywołał system dynamicznych cen, przez który wielu fanów zapłaciło znacznie więcej, niż początkowo zakładano. Sprawą zajęły się nawet brytyjskie organy nadzorujące rynek.

Don’t Look Back in Anger ma być nie tylko zapisem koncertowego triumfu Oasis, ale również intymnym portretem braci Gallagherów i ich długo wyczekiwanego pojednania, które zakończyło trwający latami konflikt i doprowadziło do jednego z najgłośniejszych reunionów w historii muzyki rockowej.

Źródło: Deadline