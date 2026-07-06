Mikrobudżetowy hit nie zwalnia. Horror "Obsesja" osiągnął kolejny rekord

Niskobudżetowe kino grozy przeżywa prawdziwy złoty okres. Obsesja w reżyserii Curry'ego Barkera oficjalnie przekroczył 400 mln dolarów wpływów z kin na całym świecie, stając się największym kasowym sukcesem w historii Focus Features. Tymczasem Backrooms. Bez wyjścia Kane'a Parsonsa zbliża się do kolejnego spektakularnego kamienia milowego.

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Według najnowszych danych Box Office Mojo, Obsesja zgromadziła już 403,1 mln dolarów globalnie. Na ten wynik składa się 245,3 mln dolarów z rynku amerykańskiego oraz 157,8 mln dolarów z pozostałych krajów. To rezultat, którego nie osiąga nawet wiele wysokobudżetowych hollywoodzkich produkcji.

Jeszcze bardziej imponujący jest fakt, że Barker zrealizował swój film za zaledwie 750 tys. dolarów. Horror nie tylko zachwycił widzów, ale również krytyków – w serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się 94% pozytywnych recenzji, a publiczność przyznała mu ocenę A- w CinemaScore.

Na sukcesie korzysta również Backrooms. Bez wyjścia, wyreżyserowany przez Kane’a Parsonsa, znanego z popularnego kanału na YouTube. Produkcja studia A24 zarobiła już 349,8 mln dolarów na świecie, w tym 190,5 mln dolarów w USA i 159,3 mln dolarów na rynkach międzynarodowych. Oznacza to, że film jest już o krok od przekroczenia granicy 350 mln dolarów.

Oba tytuły łączy nie tylko gatunek, ale także ich twórcy. Zarówno Barker, jak i Parsons zdobywali doświadczenie jako twórcy internetowi, a dziś udowadniają, że kreatywność i pomysł mogą skutecznie konkurować z wielomilionowymi produkcjami największych studiów.

Podczas siódmego weekendu wyświetlania Obsesja dołożyła do swojego konta kolejne 17,4 mln dolarów, zajmując piąte miejsce w światowym box office. Film ustąpił jedynie takim tytułom jak Minionki i straszydła, Toy Story 5, Młody Waszyngton oraz Supergirl.

To nie pierwszy rekord ustanowiony przez horror Barkera. Wcześniej produkcja wyprzedziła Grzeszników i została najbardziej dochodowym oryginalnym anglojęzycznym filmem aktorskim lat 20. XXI wieku. Pokonała także The Blair Witch Project, stając się najbardziej dochodową produkcją zakupioną na festiwalu filmowym. Focus Features nabyło prawa do dystrybucji filmu podczas festiwalu TIFF za około 14–15 mln dolarów.

Źródło: ComingSoon