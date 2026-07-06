Pracownicy Kropliczanki idą na urlop. Zakończono zdjęcia do 6. sezonu "The Office PL"

Zdjęcia do 6. sezonu The Office PL dobiegły końca. Oznacza to, że pracownicy Kropliczanki mogą udać się na zasłużone wczasy. Ale tylko na chwilę, bo jeszcze w tym roku spotkamy ich ponownie w CANAL+.

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Przez ostatnie lata The Office PL wyrósł na jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali komediowych, a pracownicy Kropliczanki udowodnili, że największe absurdy dzieją się nie tylko przy ekspresie do kawy. Szósty sezon jeszcze mocniej wychodzi poza biuro i zagląda tam, gdzie codzienność pisze najlepsze i najdziwniejsze scenariusze.

Wszystko już było? No jednak nie. Kryzys męskości, wyścig po władzę, nowe postaci, a w pomiędzy tym wszystkim codzienne spięcia i trudności naszych bohaterów. Polska w soczewce, dramat w komedii i Darek Wasiak na życiowym zakręcie. […] mówi Maciej Bochniak, reżyser.

[…] W nowych odcinkach nie zabraknie emocji, zaskoczeń i charakterystycznej dla The Office PL satyry, która z przymrużeniem oka pokazuje naszą polską rzeczywistość dodaje Adriana Sławińska, dyrektorka ds. Programowych CANAL+ Polska.

Za szósty sezon serialu odpowiada reżyser Maciej Bochniak oraz scenarzyści – Mateusz Zimnowodzki i Jakub Rużyłło pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego, Karola Dziubę i Milenę Lisiecką.

Premiera nowych odcinków jeszcze w tym roku.

Źródło: Canal+