"Skradzione dzieci" - polski dokument doceniony na międzynarodowych festiwalach

Dokument Skradzione dzieci w reżyserii Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej został uhonorowany serią prestiżowych nagród na Montreal Independent Film Festival oraz US International Awards. Produkcja HBO Original, która opowiada o jednej z najbardziej wstrząsających afer korupcyjnych w historii Europy, zdobyła nie tylko uznanie publiczności, ale i jurorów międzynarodowych konkursów.

Wczytywanie...

Podczas wiosennej edycji Montreal Independent Film Festival w Kanadzie film otrzymał nagrodę Best Human Rights, przyznawaną produkcjom podejmującym najważniejsze tematy związane z prawami człowieka. Festiwal prezentuje najciekawsze niezależne filmy z całego świata, promując kino zaangażowane społecznie i odważne narracje.

Kolejny sukces przyniosła tegoroczna edycja US International Awards – prestiżowego międzynarodowego konkursu wyróżniający najlepsze filmy korporacyjne, dokumentalne i branded content. Skradzione dzieci zdobyły tam Grand Award, najwyższe wyróżnienie w kategorii Documentaries & Reports. Produkcja otrzymała również Gold Award w kategorii Social Issues oraz wyróżnienie za Best Use of Emotion, potwierdzając, że dokument nie tylko podejmuje ważny społecznie temat, ale także porusza widzów na całym świecie.

Dokument Skradzione dzieci opowiada o jednej z najbardziej wstrząsających afer korupcyjnych w historii Europy, nagłośnionej przez dziennikarkę Tamunę Museridze. W 2016 roku, podczas poszukiwań rodzinnych korzeni, Tamuna odkryła, że została nielegalnie adoptowana. Jej determinacja i walka z systemem doprowadziły do skandalu, zmieniającego życie setek tysięcy ludzi i obnażającego bezduszną machinę handlu noworodkami w Gruzji.



Film dostępny jest na platformie HBO Max.

Źródło: prasa.wbdpoland.pl