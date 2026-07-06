Pobudzający zmysły materiał promujący komediodramat "Powiedz mi, co czujesz"

Kino Świat z okazji Światowego Dnia Pocałunku prezentuje pobudzający zmysły materiał wideo, który promuje polski komediodramat Powiedz mi, co czujesz. Obraz ten to miłosna opowieść zanurzona w letnim świetle, ciepłych nocach i pierwszych uniesieniach, które na zawsze odmienią życie dwojga bohaterów.

Wczytywanie... kadr z filmu "Powiedz mi, co czujesz"

W rolach głównych występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia: Jan Sałasiński, Izabella Dudziak oraz Sebastian Dela. Film jest inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego oraz Karoliny Balcer i projektem artystycznym "Skup Łez" Alicji Rogalskiej i Łukasza Surowca.

Obraz w reżyserii nagradzanego Łukasza Rondudy został już zaprezentowany zagranicznej publiczności na festiwalach filmowych GoEast Film Festival w Wiesbaden oraz International Film Festival Rotterdam, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Polska premiera filmu odbędzie się podczas tegorocznej edycji MFF Nowe Horyzonty, a do kin w całym kraju Powiedz mi, co czujesz wejdzie 18 września.

Poniżej wspomniany materiał wideo:

Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt SKUP ŁEZ, w którym płaci ludziom za ich… łzy. On – początkujący artysta – nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu. Powiedz mi, co czujesz to poruszająca historia o intymnej bliskości i miłości, która potrafi być najlepszym terapeutą.

Źródło: Kino Świat