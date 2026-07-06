George Clooney laureatem Honorowego Złotego Lwa

Tegorocznym laureatem Honorowego Złotego Lwa zostanie George Clooney. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji uhonorował tego hollywoodzkiego aktora i filmowca za całokształt twórczości.

Wczytywanie... George Clooney, kadr z filmu "Jay Kelly"

Clooney, który jest jednym z zaledwie trzech osób nominowanych w sześciu różnych kategoriach Oscara w trakcie swojej kariery (najlepszy film, reżyser, aktor główny, aktor drugoplanowy, oryginalny scenariusz i scenariusz adaptowany) zostanie uhonorowany na Lido w swojej potrójnej roli aktora, reżysera i producenta.

Clooney wielokrotnie przechadzał się po czerwonym dywanie Palazzo del Cinema w Wenecji na przestrzeni dekad, prezentując filmy takie jak Co z oczu, to z serca z 1998 roku, Good Night and Good Luck z 2005, Samotne wilki z 2024 oraz Jay Kelly z 2025 roku.

Dyrektor Festiwalu Filmowego w Wenecji Alberto Barbera, w swoim hołdzie dla Clooneya zauważył, że:

W swojej potrójnej roli aktora, reżysera i producenta, George Clooney jest kompletnym i charyzmatycznym artystą, pełnym pasji i oryginalności, który przekształcił głębokie powołanie w jedną z najbardziej świetlistych ścieżek kariery współczesnego kina.

83. edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 2-12 września, a skład festiwalu zostanie ogłoszony 23 lipca.

Źródło: Variety