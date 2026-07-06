Jest zwiastun polskiego filmu "Odzyskany". Poruszający dramat o walce o drugą szansę

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Odzyskany, nowego polskiego dramatu w reżyserii Marcina Kwaśnego. Produkcja opowiada historię młodego mężczyzny, który po latach rodzinnych dramatów i życiowych błędów próbuje odzyskać kontrolę nad własnym losem.

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Głównym bohaterem filmu jest Janek, grany przez Filipa Gurłacza. To chłopak, któremu życie od najmłodszych lat nie oszczędzało cierpienia. Porzucony przez ojca alkoholika, każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką. Chcąc zdobyć pieniądze na leczenie i utrzymanie domu, podejmuje coraz bardziej ryzykowne decyzje, wpadając w spiralę problemów. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy po latach do jego życia niespodziewanie wraca ojciec – człowiek, który kiedyś zawiódł go najbardziej.

Zwiastun zapowiada emocjonalną opowieść o rodzinnych ranach, przebaczeniu i próbie odbudowania relacji, które wydawały się nie do uratowania. Nie brakuje również dramatycznych scen pokazujących, jak cienka granica dzieli desperację od nadziei.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Marcin Kwaśny. W obsadzie znaleźli się Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz, Maria Gładkowska, Remigiusz Jankowski oraz Bartosz Obuchowicz. Film trafi do polskich kin 14 sierpnia 2026 roku, a jego dystrybucją zajmie się Rafael Film.

Źródło: Rafael