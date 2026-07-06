Ta wiewiórka nie bierze jeńców! "Superfutrzak i złośliwa wiewiórka" z pierwszym zwiastunem

Prezentujemy polski zwiastun familijnej produkcji Superfutrzak i złośliwa wiewiórka, kontynuacji pełnej humoru i przygód historii o niezwykłej dziewczynce obdarzonej supermocami. Film ponownie zabierze najmłodszych widzów do świata, w którym odwaga, przyjaźń i troska o naturę okazują się największymi supermocami. Polska premiera kinowa została zaplanowana na 14 sierpnia 2026 roku.

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Główną bohaterką ponownie jest 11-letnia Emilia. Po ugryzieniu przez świnkę morską dziewczynka zyskała niezwykłe zdolności i może przemieniać się w Superfutrzaka – bohaterkę stojącą na straży przyrody. Tym razem będzie musiała zmierzyć się z nowym zagrożeniem, gdy jej magiczny napój regenerujący moce wpadnie w niepowołane ręce. Pozbawiona swojego największego atutu Emilia przekona się, że prawdziwy bohater nie zawsze potrzebuje nadprzyrodzonych zdolności.

Opublikowany zwiastun zapowiada dynamiczną przygodę pełną humoru, kolorowych bohaterów i widowiskowych scen akcji. Twórcy nie zapominają również o ekologicznym przesłaniu, które było jednym z najważniejszych elementów poprzedniej odsłony serii.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada fiński twórca Joona Tena. Film powstał w studiu Yellow Film & TV, a za polską dystrybucję odpowiada Vivarto. W obsadzie znaleźli się między innymi Siiri Virtanen, Olavi Lahti i Eelis Sainio.

Źródło: Vivarto