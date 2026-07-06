"Tańczący z wilkami" z wersją reżyserską zadebiutuje na Festiwalu Filmowym w Locarno

Western Kevina Costnera z 1990 roku Tańczący z wilkami opowiadający o żołnierzu z amerykańskiej wojny secesyjnej, który nawiązuje relację z grupą Indian, zostanie wyświetlony na Festiwalu w Locarno. Film zadebiutuje z nową, odrestaurowany w technologii 4K, 4-godzinną wersją reżyserską.

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Klasyczny film, który przyniósł Costnerowi Oscara dla najlepszego reżysera w 1991 roku, a sam obraz dostał jeszcze sześć nagród w innych kategoriach, zostanie wyświetlony 7 sierpnia na ogromnym ekranie dużego plenerowego obiektu Piazza Grande.

Odsrestaurowana wersja reżyserska filmu to prawie czterogodzinna wersja rozszerzona, zawierająca ponad pół godziny niepublikowanych wcześniej materiałów. Tańczący z wilkami został odrestaurowany przez laboratorium Cinegrell z Zurychu we współpracy z Festiwalem Filmowym w Locarno w ramach projektu Dziedzictwa w Locarno oraz międzynarodowego agenta sprzedaży filmu, K5 International.

Epicka opowieść westernowa Costnera, która zdobyła siedem Oscarów, w tym za najlepszy film i reżyserię, pomogła zredefiniować western na przełomie lat 90. i zwróciła globalną uwagę na historyczną sytuację ludów rdzennych na kontynencie amerykańskim powiedział w oświadczeniu rzecznik prasowy festiwalu w Locarno.

79. festiwal w Locarno odbędzie się w dniach 5-15 sierpnia.

Źródło: Variety