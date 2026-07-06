Tajemnicze istoty w nowym zwiastunie koreańskiego horroru "Witajcie w Hope"

Zadebiutował nowy zwiastun koreańskiego horroru Na Hong-jina Witajcie w Hope. To utrzymane w klimacie sci fi kino prezentujące tajemniczą inwazję i walkę o przetrwanie.

Wczytywanie... kadr z filmu "Witajcie w Hope"

Mieszkańcy spokojnego, nadmorskiego miasta Hope zostają odcięci od świata przez śmiercionośne pożary, które trawią okoliczne lasy. Policja otrzymuje liczne meldunki o niezwykłej aktywności drapieżnych zwierząt, które zaczynają atakować ludzi. Wkrótce okazuje się, że te dramatyczne wydarzenia są zapowiedzą czegoś znacznie gorszego. Ludzie zaczynają ginąć w coraz bardziej drastycznych okolicznościach i wkrótce staje się jasne, że Hope stało się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt. Skąd pochodzą, jakie są ich zamiary i czy Hope jest tylko częścią jakiegoś większego planu? Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć dwójka miejscowych policjantów. Żeby to zrobić muszą jednak przede wszystkim przetrwać.

Poniżej pełna akcji nowa zapowiedź filmu, która daje Nam większy pogląd na wygląd tajemniczych istot.

Na Hong-jin, reżyser doskonale ocenianego Lamentu i W pogoni, w swoim kolejnym dziele zebrał gwiazdorską obsadę, na ekranie m.in. Michael Fassbender, Alicia Vikander, Hoyeon, Hwang Jung-min, Taylor Russell i Cameron Britton.

Produkcja zadebiutowała w tym roku na Festiwali Filmowym w Cannes, gdzie zebrała entuzjastyczne opinie. W Polsce do kin Witajcie w Hope wprowadzi Monolith Films. Premiera filmu planowana jest na 30 października 2026 roku.

Źródło: Youtube