"Ród smoka" od kuchni. Emma D’Arcy zaprasza na plan 3. sezonu

Fani Rodu smoka mogą zajrzeć tam, gdzie na co dzień nie mają wstępu. Magazyn Architectural Digest opublikował wyjątkowy materiał wideo, w którym Emma D’Arcy, odtwórczyni roli Rhaenyry Targaryen, wraz ze scenografem Jimem Clayem oprowadza widzów po imponujących dekoracjach trzeciego sezonu serialu HBO.

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Największą atrakcją jest spacer po Czerwonej Twierdzy – monumentalnym kompleksie zbudowanym w studiu w Watford. Jak podkreśla Emma D’Arcy, scenografia została zaprojektowana jako spójna, pełnowymiarowa przestrzeń, dzięki czemu aktorzy mogą poruszać się po zamku w naturalny sposób, a twórcy realizować długie ujęcia bez konieczności montażowych sztuczek.

O kulisach produkcji opowiada także scenograf Jim Clay, który przyznaje, że jednym z największych wyzwań było stworzenie świata dorównującego rozmachem Gry o tron, a jednocześnie nadającego serialowi własną tożsamość. Efektem są bogato zdobione wnętrza, realistyczna architektura i dekoracje, które – jak podkreśla – mają pomagać aktorom całkowicie zanurzyć się w świecie Westeros.

Materiał pokazuje również nowe komnaty Rhaenyry oraz zdradza, jak ogromną rolę w budowaniu atmosfery serialu odgrywa scenografia. To gratka nie tylko dla fanów serialu, ale także wszystkich zainteresowanych kulisami powstawania wysokobudżetowych produkcji telewizyjnych.

Źródło: Architectural Digest