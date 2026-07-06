Obsada prequela "Ocean's Eleven" rośnie w siłę. Do Margot Robbie dołączyły trzy wielkie gwiazdy

Warner Bros. kompletuje obsadę jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów najbliższych lat. Prequel serii Ocean’s Eleven, w którym główne role zagrają Margot Robbie i Bradley Cooper, wzbogacił się właśnie o kolejne głośne nazwiska.

Wczytywanie...

Do obsady dołączyli Vicky Krieps, George MacKay oraz Omar Sy. Ponadto w filmie wystąpią również Lauren Ridloff i Jack Holden.

Akcja filmu rozegra się na długo przed wydarzeniami z Ocean's Eleven: Ryzykowna gra z 2001 roku. Twórcy przeniosą widzów do Monako w 1963 roku, gdzie odbędzie się słynne Grand Prix. Margot Robbie i Bradley Cooper wcielą się w rodziców Danny’ego i Debbie Oceanów, rozszerzając tym samym historię jednej z najsłynniejszych filmowych rodzin złodziei.

W obsadzie znajdują się już także Wagner Moura, Monica Barbaro i Josh Gad, co sprawia, że produkcja zapowiada się jako prawdziwa plejada gwiazd.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się pod koniec lipca. Za kamerą stanie Bradley Cooper, który będzie również jednym z producentów. Nad projektem czuwa także Margot Robbie wraz z Tomem Ackerleym za pośrednictwem swojej wytwórni LuckyChap.

Premiera prequela została wyznaczona na 25 czerwca 2027 roku.

Źródło: The Hollywood Reporter