Prime Video ogłasza datę premiery serialu "Najwspanialszy" z Jaalenem Bestem w roli Muhammada Alego!

Prime Video ujawniło, że wyczekiwany serial Najwspanialszy, opowiadający historię Muhammada Alego, będzie mieć swoją premierę w 4 listopada 2026 roku! Ogłoszenie miało miejsce podczas specjalnej prezentacji na głównej scenie festiwalu ESSENCE Festival of Culture®, prowadzonej przez dziennikarkę ESPN i ABC News Kelley Carter.

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W wydarzeniu udział wzięli twórca, showrunner i producent wykonawczy Ben Watkins, odtwórca głównej roli Jaalen Best, wcielający się w Cassiusa Claya/Muhammada Alego, a także członkowie obsady: Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham i Michael Ealy.

Uczestnicy mieli okazję obejrzeć ekskluzywny fragment serialu w postaci pierwszego teasera oraz wziąć udział w rozmowie na temat przeniesienia życia i dziedzictwa Muhammada Ali na ekran. Oto teaser:

"Najwspanialszy" to intymna opowieść o niezwykłym życiu legendarnego boksera, działacza humanitarnego i światowej ikony. Wyprodukowany przez Lonnie Ali, wdowę po zmarłym wielkim mistrzu, Najwspanialszy jest pierwszym autoryzowanym serialem fabularnym poświęconym życiu Muhammada Aliego, oferująca bezprecedensowy wgląd w historię człowieka, którego legenda wykracza daleko poza spektakularne zwycięstwa i porażki na ringu.

Źródło: Prime Video / informacja prasowa