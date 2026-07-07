Dlaczego "Ranczo Duttonów" nie powalczy o Emmy 2026? Powód zaskakuje

Choć Ranczo Duttonów błyskawicznie stało się jednym z największych hitów Paramount+, serial nie będzie walczył o nagrody Emmy 2026. Co ciekawe, nie zdecydowała o tym jakość produkcji ani brak zainteresowania widzów, lecz jeden rygorystyczny zapis regulaminu.

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Spin-off uniwersum Yellowstone zadebiutował 15 maja, a kolejne odcinki ukazywały się co tydzień aż do 3 lipca. Problem w tym, że zgodnie z zasadami Telewizyjnej Akademii serial musi wyemitować co najmniej sześć odcinków przed 31 maja, czyli ostatecznym terminem zgłoszeń do tegorocznych Emmy. Ranczo Duttonów zdążyło pokazać jedynie cztery z dziewięciu odcinków pierwszego sezonu, przez co automatycznie utracił możliwość udziału w tegorocznej rywalizacji.

Twórcy nie zamierzają jednak rezygnować z walki o prestiżowe statuetki. Cały pierwszy sezon zostanie zgłoszony do Emmy 2027, a jeśli drugi sezon zadebiutuje przed końcem maja przyszłego roku, istnieje szansa, że obie odsłony będą mogły ubiegać się o nominacje jednocześnie.

Produkcja może pochwalić się imponującą obsadą. W głównych rolach występują Cole Hauser i Kelly Reilly, znani fanom Yellowstone, a towarzyszą im uznani aktorzy Ed Harris, czterokrotnie nominowany do Oscara i dwukrotny zdobywca Złotego Globu, oraz Annette Bening, pięciokrotnie nominowana do Oscara i laureatka dwóch Złotych Globów.

Ranczo Duttonów nie jest jedyną głośną produkcją, która przegapiła tegoroczne okno kwalifikacyjne. Poza wyścigiem o Emmy 2026 znalazły się również m.in. Każdy kolejny rok, Elle, Cape Fear oraz nowy sezon Rodu smoka. Z kolei serial Gorąca rywalizacja nie spełnił wymogów dotyczących udziału amerykańskiego producenta.

Co ciekawe, także oryginalny Yellowstone nigdy nie odniósł większego sukcesu na Emmy. W ciągu pięciu sezonów produkcja zdobyła zaledwie jedną nominację – za scenografię. Znacznie lepiej serial poradził sobie podczas rozdania Złotych Globów, gdzie Kevin Costner został nagrodzony za rolę Johna Duttona.

Źródło: ComingSoon