"Terminator 2" wraca do kin! Kultowy hit świętuje 35-lecie na wielkim ekranie

Fani kina akcji mają powód do radości. Z okazji 35. rocznicy premiery Terminator 2: Dzień sądu ponownie trafi na wielkie ekrany na całym świecie. Kultowy film Jamesa Camerona będzie wyświetlany w odrestaurowanej wersji 4K, a także w RealD 3D i innych formatach premium.

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Po limitowanych pokazach w maju, globalna reedycja rozpocznie się pod koniec sierpnia. W polskich kinach film będzie można oglądać od 28 sierpnia 2026 roku. Data nie jest przypadkowa – 29 sierpnia to słynny Dzień Sądu, czyli moment, w którym według fabuły Skynet rozpoczyna nuklearną zagładę ludzkości.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Arnolda Schwarzeneggera, Lindę Hamilton, Edwarda Furlonga i Roberta Patricka. Film opowiada historię przeprogramowanego Terminatora T-800, który zostaje wysłany w przeszłość, aby chronić młodego Johna Connora przed zabójczym T-1000. Razem z Sarah Connor podejmują walkę o powstrzymanie sztucznej inteligencji Skynet i ocalenie przyszłości ludzkości.

Z okazji jubileuszu przygotowano także nowy zwiastun promujący reedycję. Sam James Cameron podkreśla, że Terminator 2 został stworzony z myślą o kinowych salach, a odrestaurowana wersja 3D jest najlepszym sposobem na ponowne przeżycie tego filmu. Reżyser zażartował również, że po 35 latach można już zdradzić zakończenie: „dobrzy wygrywają z superinteligencją AI. Może właśnie takiego przesłania nadziei potrzebujemy tego lata.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów serii. James Cameron potwierdził, że pracuje obecnie nad siódmą częścią Terminatora, choć szczegóły projektu pozostają na razie tajemnicą.

Źródło: Bloody-disgusting