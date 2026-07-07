"Reanimator" dostanie nową wersję. Gwiazdą remake'u Joseph Morgan

Pamiętacie komediowy horror z 1985 roku Reanimator? Produkcja doczeka się swojego remake’u. Trwają już prace nad nową wersją filmu, a w projekt zaangażowany jest Joseph Morgan, aktor znany z roli Klausa w serialu Pamiętniki wampirów i The Originals.

Wczytywanie... kadr z filmu "Reanimator"

Oryginalna produkcja jest adaptacją słynnej powieści Howarda Phillipsa Lovecrafta. Remake również będzie czerpał z tego źródła. Powstający film obecnie nosi tytuł Herbert West: ReAnimator. Na jego reżysera wybrano Michaela Grossmana, który na swoim koncie ma pracę nad licznymi produkcjami telewizyjnymi m.in. Słodkie kłamstewka, Chirurdzy czy Anioł ciemności.

W rolach głównych wystąpią wspomniany Morgan, który wcieli się w Herberta Westa, a Katie Cassidy zagra dr Kate Locke.

Reanimator opowiada o naukowcu Herbercie Westcie, który pragnie odnaleźć sposób na przywracanie do życia. W końcu odkrywa substancję pozwalającą na ożywianie ludzkich zwłok. Z początku jego eksperymenty ograniczają się jedynie do zwierząt. Jednak ambicje Westa są większe. Z pomocą swojego współlokatora – Dana Caina włamuje się do szpitalnej kostnicy. Okazuje się, że wynaleziona przez niego substancja działa na ludzi. Nieboszczyki po powrocie do życia są jednak innymi ludźmi. Żywe trupy okazują się być bardzo agresywne, co doprowadza w ostateczności do serii makabrycznych wydarzeń.

Remake ma być nowoczesną wersją podstępnego dążenia dr Westa do wiecznego życia. Całość osadzona będzie we współczesnych realiach.

Źródło: Movieweb