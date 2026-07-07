Michael Scott wraca! Kultowa gwiazda "Biura" w wyjątkowym wydaniu

Jedna z najbardziej kultowych komedii telewizyjnych w historii obchodzi swoje 25-lecie. Brytyjskie Biuro, stworzone przez Ricky’ego Gervaisa i Stephena Merchanta, zadebiutowało w 2001 roku i na zawsze odmieniło oblicze seriali komediowych, popularyzując styl mockumentu oraz niezapomnianą postać Davida Brenta.

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Z okazji jubileuszu, który przypada 8 lipca, Ricky Gervais przygotował specjalny materiał na YouTube. W filmie zaprezentuje 25 swoich ulubionych momentów z udziałem Davida Brenta, wzbogacając je o niepublikowane dotąd kulisy powstawania serialu. Widzowie usłyszą m.in. historie o inspiracjach do kultowych kwestii, scenach, których niemal nie udało się nakręcić z powodu niekontrolowanych wybuchów śmiechu na planie, oraz poznają nowe spojrzenie Gervaisa na jedną z najbardziej ikonicznych postaci brytyjskiej komedii.

Do obchodów dołącza również BBC, które wyemituje specjalne wydanie programu Remember… The Office. W jubileuszowym odcinku Martin Freeman i Mackenzie Crook wrócą wspomnieniami do produkcji, która otworzyła im drzwi do międzynarodowej kariery.

Choć od premiery minęło już ćwierć wieku, Biuro wciąż pozostaje jednym z najważniejszych sitcomów w historii telewizji. Sukces brytyjskiego oryginału utorował drogę amerykańskiej adaptacji ze Steve’em Carellem, która zyskała status światowego fenomenu i do dziś cieszy się ogromną popularnością na platformach streamingowych.

Źródło: ScreenRant