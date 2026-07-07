Pierwszy zwiastun animacji od Paramount "The Legend of Aang: The Last Airbender"

Paramount zaprezentował pierwszy zwiastun animowanego filmu fantasy The Legend of Aang: The Last Airbender. Przy okazji ogłosił także datę premiery, która okazuje się być wcześniejszą niż zapowiadano.

Wczytywanie... kadr z filmu "The Legend of Aang: The Last Airbender"

Film pierwotnie miał trafić do kin 9 października. Studio zdecydowało się jednak pominąć kina i wprowadzić produkcję prosto do streamingu. Informowano, że animacja ujrzy światło dzienne jesienią tego roku. Data ta została jednak przyśpieszona. Film The Legend of Aang: The Last Airbender na Paramount+ trafi już 25 lipca 2026 roku.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Fabuła filmu osadzona jest kilka lat po wydarzeniach z seriali Awatar: Legenda Aanga oraz Legenda Korry i koncentruje się na dorosłym już Aangu, pokazując jego losy w nowym etapie życia. Produkcja jest samodzielnym projektem i nie jest powiązana z innymi planowanymi serialami animowanymi w tym uniwersum.

Aang dowiaduje się o starożytnej mocy, która mogłaby uratować jego kulturę przed wyginięciem. Z pomocą przyjaciół wyrusza na globalną misję, by odnaleźć jej źródło, zanim wpadnie w niepowołane ręce i zagrozi zniszczeniem pokoju, dla którego wraz z przyjaciółmi poświęcili wszystko.

Obsada głosowa obejmuje Erica Nama jako Aanga, Dave'a Bautistę jako Tagaha, Jessicę Matten jako Katarę, Romána Zaragozę jako Sokkę, Stevena Yeuna jako Zuko oraz Dionne Quan jako Toph. Reżyserką jest Lauren Montgomery, a Steve Ahn i William Mata współreżyserują. Scenariusz napisali Tim Hedrick i Christopher Yost.

Źródło: Dark Horizons