Kristen Stewart w szalonej, psychodelicznej komedii "The Wrong Girls". Oto zwiastun

NEON zaprezentował pierwszy zwiastun swojej nowej komedii The Wrong Girls. W rolach głównych Kristen Stewart i Alia Shawkat.

Wczytywanie... kadr z filmu "The Wrong Girls"

Wspomniane wyżej aktorki wcielają się w Frankie i Molly, dwie współzależne palaczki, które nigdy do końca nie dorosły.

Gdy chłopak Molly prosi ją, by zamieszkała razem z nim, Frankie przez pomyłkę dostaje teczkę pełną świecących fiolek eksperymentalnego psychodeliku, który oczywiście kobiety zażywają. Leki dają im utrzymujące się zdolności telepatyczne, w tym zdolność czytania myśli kotów. Frankie i Molly są też ścigane przez duńskich złoczyńców w białych garniturach, którzy chcą odzyskać swoją własność.

W obsadzie są także LaKeith Stanfield, Kate McKinnon jako duńska naukowczyni, która stworzyła narkotyki, Geena Davis, Zack Fox jako chłopak Molly, Tony Hale, Cate Blanchett oraz Seth Rogen i Kumail Nanjiani w głosowych rolach kotów.

Projekt ten jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Dylana Meyera. Pełnił on przy nim także funkcję scenarzysty. Film trafi do kin 14 sierpnia 2026 roku. Jego polska data debiutu nie jest jeszcze znana.

Źródło: Dark Horizons