"Dinosaurs of the Wild West" - zwiastun nowej produkcji od reżysera "Wojny o przetrwanie"

Reżyser zeszłorocznego filmu o dinozaurach w Wietnamie pod tytułem Wojna o przetrwanie, Luke Sparke, wraca w tym roku z kolejnym zupełnie nowym pomysłem, jeśli chodzi o temat dinozaurów. Tym razem przenosi ludzi i te zwierzęta na Dziki Zachód. Zadebiutował pierwszy zwiastun "Dinosaurs of the Wild West".

Wczytywanie... fragment plakatu

Zainspirowany dziełami koncepcyjnymi Shauna Keenana, Luke Sparke łączy mitologię zachodniej granicy ze światem, w którym dinozaury i ludzie istnieją obok siebie od pokoleń.

Dwuczęściowe wydarzenie jest obecnie finansowane na Kickstarterze, platformie pozwalającej zbierać twórcom fundusze na realizację swoich pomysłów. Obecnie jedynym sposobem, by doświadczyć tego nowego porządku świata, jest przedpremierowe zamówienie dwóch odcinków na Kickstarterze. Tym samym projekt zapowiada się na serial, a nie film.

Historia w Dinosaurs of the Wild West rozgrywa się w alternatywnym świecie, gdzie ludzie współistnieją razem z dinozaurami. Losowi amerykańskiej granicy, gdzie cywilizacja nie opierała się na koniach i parze lecz na dinozaurach, zagraża niebezpieczeństwo. Nagle pojawia się coś, co grozi zmianą tego porządku świata. Dinozaurom grozi wyginięcie, które bynajmniej nie będzie naturalne.

Chcemy stworzyć coś, co będzie całkowicie świeże, a jednocześnie oddać poczucie zachwytu i przygody, które po raz pierwszy sprawiły, że zakochaliśmy się w opowieściach o dinozaurach mówi Sparke.

Sparke pracuje także nad sequelem Wojny o przetrwanie, którego premiera planowana jest na 2027 rok. Akcja "dwójki" rozgrywać ma się zaraz po wydarzeniach z pierwszego filmu. Poznamy nowy amerykański pluton, który trafia do coraz bardziej niestabilnej doliny, gdzie spotykają się drapieżnicy, wojskowi i tajne plany zimnej wojny.

Źródło: Bloody Disgusting