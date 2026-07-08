Emmy 2026: Lista nominowanych. Prym wiedzie "The Pitt"
Akademia Telewizyjna ogłosiła nominacje do 78. ceremonii nagród Emmy. Mocnego kandydata mają kategorie dramatu i komedii. Najsłabiej prezentuje się kategoria dotycząca serialu limitowanego.
Większość nazw to powtórki z poprzednich lat, w tym The Pitt, Dyplomatka, Paradise, Kulawe konie, The Bear czy Komediantki. Jest jednak kilka nowych seriali, które osiągnęły sukces na rynku, szczególnie produkcje Apple TV. Wiele nominacji zdobyły Jedyna, Wdowia Zatoka, Znajomi i sąsiedzi oraz Margo jest spłukana.
HBO Max również dobrze poradziło sobie z Rycerzem siedmiu królestw, Roosterem i Chętnymi na seks. Natomiast Netflix zdobył wysokie wyniki z Bestią we mnie, Awanturą i Niezwykle szlachetnymi stworzeniami.
Prowadzi The Pitt mając łącznie 25 nominacji, następnie Komediantki z 24, Wdowia Zatoka z 19, Jedyna z 18, Awantura z 16, Chętni na seks z 13 oraz Saturday Night Live i Spider-Noir z 11 każdy.
Nominowani do nagród Emmy w najważniejszych kategoriach:
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Claire Danes ("Bestia we mnie")
- Sally Field ("Niezwykle szlachetne stworzenia")
- Carey Mulligan ("Awantura")
- Sarah Pidgeon (Love Story)
- Sarah Snook (To jej wina)
Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Riz Ahmed (Bait)
- Jason Bateman (Black Rabbit)
- Charlie Hunnam (Potwór: historia Eda Geina)
- Oscar Isaac ("Awantura")
- Matthew Rhys ("Bestia we mnie")
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu komediowym
- Quinta Brunson (Misja: Podstawówka)
- Ayo Edebiri ("The Bear")
- Elle Fanning ("Margo jest spłukana")
- Lisa Kudrow (Wielki powrót)
- Jean Smart ("Komediantki")
Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym
- Yahya Abdul-Mateen II Wonder Man
- Steve Carell ("Rooster")
- Matthew Rhys ("Wdowia Zatoka")
- Jason Segel (Terapia bez trzymanki)
- Martin Short (Zbrodnie po sąsiedzku)
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym
- Carrie Coon (Pozłacany wiek)
- Chase Infiniti (Testamenty)
- Keri Russell (Dyplomatka)
- Rhea Seehorn ("Jedyna")
- Zendaya (Euforia)
Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym
- Sterling K. Brown ("Paradise")
- Gary Oldman ("Kulawe konie")
- Mark Ruffalo (Grupa zadaniowa)
- Rufus Sewell ("Dyplomatka")
- Noah Wyle ("The Pitt")
Najlepszy serial limitowany lub antologia
- "To jej wina"
- "Bestia we mnie"
- "Awantura"
- "Chętni na seks"
- "Love Story"
Najlepszy serial komediowy
- "Misja Podstawówka"
- "The Bear"
- "Komediantki"
- “Margo jest spłukana
- Nikt tego nie chce
- Zbrodnie po sąsiedzku
- "Terapia bez trzymanki"
- "Wdowia Zatoka"
Najlepszy serial dramatyczny
- "Dyplomatka"
- "Pozłacany wiek"
- "Rycerz siedmiu królestw"
- "Paradise"
- "The Pitt"
- "Jedyna"
- "Kulawe konie"
- Znajomi i sąsiedzi
Źródło: Dark Horizons
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