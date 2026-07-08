Emmy 2026: Lista nominowanych. Prym wiedzie "The Pitt"

Akademia Telewizyjna ogłosiła nominacje do 78. ceremonii nagród Emmy. Mocnego kandydata mają kategorie dramatu i komedii. Najsłabiej prezentuje się kategoria dotycząca serialu limitowanego.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Pitt"

Większość nazw to powtórki z poprzednich lat, w tym The Pitt, Dyplomatka, Paradise, Kulawe konie, The Bear czy Komediantki. Jest jednak kilka nowych seriali, które osiągnęły sukces na rynku, szczególnie produkcje Apple TV. Wiele nominacji zdobyły Jedyna, Wdowia Zatoka, Znajomi i sąsiedzi oraz Margo jest spłukana.

HBO Max również dobrze poradziło sobie z Rycerzem siedmiu królestw, Roosterem i Chętnymi na seks. Natomiast Netflix zdobył wysokie wyniki z Bestią we mnie, Awanturą i Niezwykle szlachetnymi stworzeniami.

Prowadzi The Pitt mając łącznie 25 nominacji, następnie Komediantki z 24, Wdowia Zatoka z 19, Jedyna z 18, Awantura z 16, Chętni na seks z 13 oraz Saturday Night Live i Spider-Noir z 11 każdy.

Nominowani do nagród Emmy w najważniejszych kategoriach:

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu komediowym

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym

Najlepszy serial limitowany lub antologia

"To jej wina"

"Bestia we mnie"

"Awantura"

"Chętni na seks"

"Love Story"

Najlepszy serial komediowy

"Misja Podstawówka"

"The Bear"

"Komediantki"

“Margo jest spłukana

Nikt tego nie chce

Zbrodnie po sąsiedzku

"Terapia bez trzymanki"

"Wdowia Zatoka"

Najlepszy serial dramatyczny

"Dyplomatka"

"Pozłacany wiek"

"Rycerz siedmiu królestw"

"Paradise"

"The Pitt"

"Jedyna"

"Kulawe konie"

Znajomi i sąsiedzi

Źródło: Dark Horizons