Jason Statham w nowej zapowiedzi "Buntownika"

Jason Statham zostaje wplątany w śmiertelny spisek na towarowym statku. Jego wrogami staje się gang trudniący się handlem ludźmi. Buntownik w reżyserii Jean-François Richeta to druga kinowa premiera tego aktora w tym roku, po filmie Samotnik. Lionsgate prezentuje kolejny zwiastun nadchodzącej produkcji.

Wczytywanie... kadr z filmu "Buntownik"

Jason Statham to niekwestionowana ikona kina akcji. Walczył już z niezliczoną liczbą przestępców i nie tylko. Na swoim koncie ma także takiego przeciwnika jak Megalodon. W Buntowniku staje się nadzieją dla setek niewinnych.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Cole Reed (Statham) ma za sobą lata służby w policyjnych siłach specjalnych. Dziś działa w sektorze prywatnym jako ochroniarz potężnego miliardera. Ceni sobie dobre pieniądze i przewidywalność nowej pracy. Jednak, gdy jego mocodawca zostanie brutalnie zamordowany, Cole będzie musiał znów stanąć do walki z potężnym wrogiem. Ścigając zabójców trafi na trop międzynarodowego spisku handlarzy ludźmi, który sięga najwyższych kręgów władzy. W poszukiwaniu sprawiedliwości trafia na pokład statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci. To co miało być zemstą, stanie się walką o życie niewinnych.

Obsadę Buntownika uzupełniają Annabelle Wallis, Adrian Lester, Lee Charles, Tom Christian i Roland Møller.

Polska premiera filmu 21 sierpnia 2026 roku. Czas jego trwania to 95 minut.

Źródło: Lionsgate