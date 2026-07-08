Zwiastun "Soulm8te", erotycznego spin-offa "M3GAN"

Universal Pictures, Blumhouse i Atomic Monster prezentują zwiastun erotycznego thrillera z elementami horroru Soulm8te. To spin-off serii M3GAN, który niestety pomija kina i trafi prosto na rynek cyfrowy.

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Jak zapowiadają producenci stworzona historia ma nawiązywać do sensacyjnych thrillerów erotycznych z końca lat 80. i początku 90. choć z nowoczesnym, technologicznym akcentem.

Pogrążony w żałobie wdowiec inżynier nabywa androida o sztucznej inteligencji, aby poradzić sobie ze stratą niedawno zmarłej żony. Próbując stworzyć prawdziwie świadomą partnerkę, nieumyślnie zamienia nieszkodliwego lovebota w śmiertelnie niebezpieczną bratnią duszę. Chcąc "prawdziwego ludzkiego doświadczenia", przepisuje jej kod, by wyświetlał "samodzielne" wyrazy twarzy. Od tego momentu coś idzie nie tak. Androidka zaczyna mieć obsesję na punkcie Davida.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Kate Dolan wyreżyserowała film. Jest ona także autorką scenariusza. Poprawiła jego wersję roboczą napisaną przez Rafaela Jordana. W rolach głównych występują Lily Sullivan jako Sara (androidka) oraz David Rysdahl jako David, inżynier. W obsadzie znaleźli się także Claudia Doumit, Arty Froushan, Oliver Cooper, Ossian Perret i Isabelle Bonfrer.

Cyfrowa premiera filmu 1 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Universal Pictures