Zwiastun "Idiots", komedii od Macona Blaira. W obsadzie m.in. Peter Dinklage

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun Idiots, nowej komedii autorstwa aktora Sali strachu, a obecnie reżysera Toksycznego mściciela, Macona Blaira.

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Dave Franco i O'Shea Jackson Jr. wcielają się w dwóch niekompetentnych nieudaczników, którzy sięgnęli dna i zostają zatrudnieni do odstawienia bogatego, ale problematycznego nastolatka (Mason Thames) do ośrodka odwykowego. Pozornie prosta misja przewiezienia coraz bardziej psychotycznego Sheridana szybko wymyka się spod kontroli.

W filmie występują także Kiernan Shipka, Nicholas Braun i Peter Dinklage. Nakręcony w Georgii Idiots był oficjalnym wyborem zarówno na Sundance Film Festival, jak i SXSW.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Największym widowiskiem filmu jest zespół aktorów: to zbiór aktorów z parą, którzy idą na pełnych obrotach przez szeroką komedię slapstickową, wybryki filmów pościgowych, paskudną ludzką ciemność i ostatecznie pełną nadziei historię przyjaźni. Od ognistych postaci po spektakularne cameo – to była czysta przyjemność obserwować, jak każdy z tych ludzi stara się być Idiotami mówi o swoim filmie Blair.

98-minutowy Idiots wejdzie do kin 28 sierpnia 2026 roku. Polska data premiery komedii nie została jeszcze ogłoszona.

Źródło: Dark Horizons