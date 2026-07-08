Dwayne Johnson zagra kaskadera z demencją. "Free Byrd" to nowy projekt twórcy "Snów o pociągach"

Dwayne Johnson przez ostatnią dekadę znajduje się cały czas na topie. Na premierę z nim czekają Vaiana oraz kolejna część Jumanji. Aktor jednak nieustannie przygarnia nowe role. Jego najnowszym angażem jest udział w dramacie akcji "Free Byrd".

Wczytywanie... kadr z filmu "Smashing Machine"

Johnson zagra główną rolę i wyprodukuje ten film dla wytwórni Artists Equity prowadzonej przez Bena Afflecka i Matta Damona.

Gwiazda Czarnego Adama i Smashing Machine wcieli się w rolę kaskadera motocyklowego z Las Vegas, który ukrywa przed wszystkimi to, że ma postępującą demencję. Podczas swojego ostatniego skoku podejmuje niebezpieczne ryzyko.

Historia jak mówią osoby odpowiedzialne za film, ma zbadać i stawić czoła ogromnym tajemnicom umysłu oraz ukazać piękno i moc proszenia o pomoc, zanim będzie za późno.

Greg Kwedar wyreżyseruje film i przepisze scenariusz oryginalnie napisany przez Jona Boyera, który trafił na Black List.

Data premiery filmu nie jest na razie znana. Johnson na swojej zawodowej liście ma jeszcze występ w Szybcy i Wściekli 10: Część 2, Lizard Music oraz Breakthrough.

Źródło: Variety