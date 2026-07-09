Pustynia znów zapłonie! Nowy zwiastun "Diuny 3" zachwyca skalą i nowym rywalem Paula

Warner Bros. Pictures zaprezentowało nowy oficjalny zwiastun filmu Diuna: Część trzecia. Finałowa odsłona widowiskowej sagi science fiction w reżyserii Denisa Villeneuve'a trafi do kin 18 grudnia 2026 roku i zapowiada najbardziej emocjonujący rozdział historii Paula Atrydy.

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Nowy trailer pokazuje, że imperium stworzone przez Paula zaczyna chwiać się w posadach. Po objęciu tronu bohater musi zmierzyć się z konsekwencjami swojej świętej wojny, która odmieniła losy galaktyki. Jak zapowiada oficjalny opis filmu, władca staje w obliczu spisku rodzącego się wewnątrz jego własnego kręgu wpływów, a zagrożenie dla jego panowania może nadejść z najmniej oczekiwanej strony.

W zwiastunie powracają dobrze znani bohaterowie. Ponownie wystąpią Timothée Chalamet jako Paul Atryda, Zendaya w roli Chani, Florence Pugh jako Irulan, a także Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Javier Bardem i Josh Brolin.

Największe zainteresowanie budzą jednak nowi członkowie obsady. Do uniwersum Diuny dołącza Robert Pattinson jako tajemniczy Scytale, który już w pierwszych materiałach promocyjnych sprawia wrażenie jednego z głównych przeciwników Paula. Obok niego pojawią się również Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda, Nakoa-Wolf Momoa w roli Leto II oraz Ida Brooke jako Ghanima.

Diuna: Część trzecia powstaje na podstawie powieści Dune Messiah autorstwa Franka Herberta. Akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z poprzedniego filmu i skupi się na tym, jak ogromna władza wpływa na Paula Atrydę oraz jego najbliższych.

Źródło: Warner Bros.