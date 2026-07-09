"Pucio kocha zwierzaki" w kinach od 21 sierpnia

Jeszcze w te wakacje do kin w całej Polsce trafi animacja Pucio kocha zwierzaki. To kontynuacja kinowego hitu Pucio, który zgromadził dotąd ponad 200 tysięcy widzów. Nowe przygody Pucia, bohatera kultowej serii książek, przyniosą jeszcze więcej śmiechu, wzruszeń i spotkań ze zwierzęcymi bohaterami. Twórcy pokażą widzom m.in. jak dbać o zwierzęta, budować relacje i radzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Wczytywanie... kadr z animacji "Piucio kocha zwierzaki"

Tym razem rodzinie Pucia na ekranie towarzyszyć będą wyjątkowi bohaterowie – pies Funio, kot Mimi i cała gromada zwierzaków. U uwielbianego przez najmłodszych widzów bohatera jak zwykle nie zabraknie przygód. Pucio podczas wakacji u dziadków na wsi posadzi swoje pierwsze drzewo, a w trakcie spaceru w parku wspólnie z Misią wyruszy na misję ratunkową w poszukiwaniu psa sąsiada. Kiedy ukochany Funio poczuje się gorzej, rodzeństwo zrobi wszystko, by przywrócić pupilowi dobry humor.

Ważnym tematem w Pucio kocha zwierzaki są również relacje rodzinne. Głosu dziadkowi Pucia użyczył Artur Barciś, który tę rolę zna również z własnego życia. W rolach głosowych także Joanna Pach-Żbikowska i Małgorzata Socha.

Pucio kocha zwierzaki to kolejna adaptacja bestsellerowej serii książek dr n. hum. Marty Galewskiej-Kustry, z ilustracjami Joanny Kłos, wydawanej przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Podobnie jak poprzednia część, nowe odcinki to 45-minutowy zestaw przygotowany z myślą o najmłodszych widzach i dopasowany do ich potrzeb.

Przygody Pucia pozwalają dzieciom oraz ich rodzicom z uśmiechem i pozytywną energią mierzyć się z sytuacjami znanymi z codziennego życia. W drugiej części filmu twórcy pokażą widzom m.in. jak dbać o zwierzęta, budować relacje i radzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Odcinki, które widzowie zobaczą w trakcie seansów:

"Pucio u weterynarza" – reż. Anna Błaszczyk

"Pucio i Malina w przedszkolu" – reż. Marta Stróżycka

"Pucio i pojazdy" – reż. Marta Stróżycka

"Pucio i kołysanka dla samolotu" – reż. Marta Stróżycka

"Pucio tańczy" – reż. Anna Błaszczyk

"Pucio sadzi drzewo" – reż. Katarzyna Agopsowicz

"Pucio i późny spacer" – reż. Dominik Litwiniak

Pucio kocha zwierzaki w kinach w całej Polsce od 21 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Młode Horyzonty