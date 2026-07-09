"Godzilla Minus Zero" - nowa zapowiedź oczekiwanej produkcji

W sieci zadebiutował drugi teaser wyczekiwanego filmu Godzilla Minus Zero, kontynuacji wysoko ocenianego, międzynarodowo popularnego i nagrodzonego Oscarem filmu Toho Godzilla Minus One.

Wczytywanie... kadr z filmu "Godzilla Minus Zero"

Scenarzysta, reżyser i ekspert od efektów wizualnych, Takashi Yamazaki, powraca ze swoją firmą Shirogumi. Tym samym produkcja z pewności nic nie straci na jakości.

Godzilla Minus One z 2023 roku rozgrywał się w zniszczonej Japonii po II wojnie światowej, gdzie kraj został dotknięty nową falą zniszczeń wywołanych przez Godzillę. Zarobił on 116 milionów dolarów przy budżecie 15 milionów, był najlepiej zarabiającym filmem aktorskim debiutującym w Japonii w 2023 roku oraz stał się trzecim najlepiej dochodowym filmem nieanglojęzycznym na rynku amerykańskim. Ponadto ma znakomite recenzje od widzów i krytyków.

Akcja filmu Godzilla Minus Zero dzieje się dwa lata po dewastującym ataku Godzilli na Japonię, a więc w 1949 roku. Wydawać by się mogło, że ludzie wyszli zwycięsko z tej bitwy. Pomimo ciężko odniesionych obrażeń potwór regenerował się jednak powoli z resztek swojego ciała i wraca do życia. Obserwujemy kontynuację historii rodziny Shikishima, która staje w obliczu zupełnie nowego zagrożenia. Sytuacja staje się napięta, kiedy Godzilla mutuje pod wpływem nuklearnych ataków ze strony USA i staje się jeszcze bardziej potężniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Zaprezentowany materiał nie ukazuje Nam zbyt wiele Godzilli. W większości skupia się na ludziach, którzy prawdopodobnie starają się zbombardować stworzenie.

Godzilla Minus Zero wejdzie do kin 6 listopada 2026 roku.

Źródło: Youtube