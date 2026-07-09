Theo James zmierzy się z włoską mafią. Netflix prezentuje zwiastun 2. sezonu "Dżentelmenów"

Netflix opublikował zwiastun drugiego sezonu serialu Dżentelmeni, w którym Theo James powraca by zmierzyć się z włoską mafią.

Wczytywanie... kadr z serialu "Dżentelmeni"

Nowy sezon rozgrywa się rok po oryginale, a Eddie Horniman grany przez Jamesa chce rozwinąć swoje imperium za granicą. Aby to zrobić, Eddie, Susie i Bobby muszą pozostać niezauważeni, przyciągając minimalną uwagę Marco Morettiego, włoskiego bossa przestępczego.

Drugi sezon Dżentelmenów ma mieć premierę 3 września 2026 roku. Zwiastun zaczyna się od wyjaśnienia przez Eddie’go, że jego imperium "żyje w dżungli i się rozrasta." Mężczyzna nie chce już siedzieć cicho i postanawia wypowiedzieć wojnę mafii. To prowadzi do totalnej wojny, która sięgnie aż do Halsted Manor.

Serial rozpoczął się jako spin-off filmu Guya Ritchiego z 2019 roku o tym samym tytule. Film zarobił ponad 100 milionów dolarów na całym świecie. Podczas, gdy film skupia się na Matthew McConaugheyu jako amerykańskim szefie nielegalnego handlu konopiami w Londynie, serial opowiada o Eddiem Hornimanie, brytyjskim arystokracie, który dał się wciągnąć w świat przestępczości.

Drugi sezon zapowiadany jest jako "większy i mroczniejszy", ale nie pozbawiony kapryśnego, pełnego energii stylu, jaki do projektu wniósł Guy Ritchie.

Oprócz Jamesa w obsadzie 2. sezonu serialu powracają Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Michael Vu, Harry Goodwins, Ruby Sear, Pearce Quigley i Giancarlo Esposito. Poznamy także nowych bohaterów, w których wcielą się m.in. Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Benedetta Porcaroli, Amra Mallassi i Tyler Contiego.

Źródło: Netflix