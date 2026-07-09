Horror z Robertem De Niro "The Whisper Man" zmierza na Netflix. Plakat ujawnia datę premiery

Netflix opublikował plakat nadchodzącego horroru z Robertem De Niro i Adamem Scottem w rolach głównych. Zaprezentowany materiał ujawnia datę premiery wyczekiwanej produkcji zatytułowanej The Whisper Man.

Wczytywanie... kadr z filmu "The Whisper Man"

Gdy jego 8-letni syn zostaje porwany, owdowiały pisarz kryminałów zwraca się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego byłego detektywa policji, tylko po to, by odkryć związek z wieloletnią sprawą skazanego seryjnego mordercy znanego jako tytułowy The Whisper Man – głosi oficjalny opis horroru.

Na zaprezentowanej grafice widzimy młodego aktora Acstona Luca Porto, który z przerażeniem spogląda wstecz, gdy złowroga ręka wślizguje się przez skrzynkę pocztową w drzwiach wejściowych. Horror promuje także widoczny na plakacie cytat: Jeśli zostawisz drzwi uchylone na wpół, wkrótce usłyszysz szepty. Wers ten jest częścią rymowanki z placu zabaw, która napędza fabułę filmu.

Wczytywanie...

Fabuła filmu opiera się na bestsellerowej powieści Alexa Northa o tym samym tytule. Za kamerą stanął James Ashcroft. Obsadę horroru uzupełniają Michelle Monaghan, Michael Keaton, Will Brill, John Carroll Lynch, Hamish Linklater i Owen Teague.

The Whisper Man zadebiutuje na platformie Netflix już 28 sierpnia 2026 roku. Tym samym niedługo spodziewać możemy się zwiastuna horroru.

Źródło: ComingSoon