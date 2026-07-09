Cristin Milioti kontra psychopatyczny jednorożec w zwiastunie horroru "Buddy"

Mrocznych wersji postaci dla dzieci ciąg dalszy. Roadside Attractions udostępniło zwiastun filmu "Buddy" z Cristin Milioti w roli głównej. Nadchodzący horror o psychopatycznym humanoidalnym jednorożcu ma trafić do kin 28 sierpnia 2026 roku.

Wczytywanie... kadr z filmu "Buddy"

Pamiętasz Buddy’ego? Jaskrawo pomarańczowego jednorożca i gwiazdę klasycznego programu dla dzieci, który wnosił radość i lekcje życia do twojego salonu? W kolorowym świecie "It’s Buddy!" grupa dzieci spędza dni śpiewając, tańcząc i pomagając Buddy’emu szerzyć szczęście. Ale gdy jedno dziecko odmawia udziału, Buddy nie jest zadowolony i zaczynają pojawiać się pęknięcia w tym pozornie idealnym świecie – głosi oficjalny opis.

Wideo pokazuje pozornie normalny program dla dzieci z pomarańczowym jednorożcem i różowym królikiem. Jednak zapowiedź szybko staje się upiorna, gdy dzieci zaczynają bać się tytułowego jednorożca. Materiał daje też pogląd na postać Milioti, Grace.

Buddy jest reżyserowany przez Caspera Kelly'ego, który współtworzył scenariusz z Jamie Kingiem. W filmie występują Cristin Milioti jako Grace, Keegan-Michael Key jako Buddy, Delaney Quinn, Topher Grace i Patton Oswalt.

Przed premierą kinową film miał światową premierę na Festiwalu Filmowym Sundance w 2026 roku. Jak dotąd film otrzymał już 84% aprobaty na Rotten Tomatoes, oparte na 31 recenzjach.

Polska data premiera filmu na razie jest nie znana.

Źródło: ComingSoon