FX szykuje mocny 2. sezon serialu "Obcy: Ziemia". Do obsady dołączają znane nazwiska

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Największym nazwiskiem wśród nowych nabytków jest Jerome Flynn, którego widzowie doskonale pamiętają jako Bronna z kultowego serialu Gra o tron. Do produkcji dołącza również Tracey Ullman, legendarna brytyjska aktorka i komiczka, siedmiokrotna laureatka nagrody Emmy. W ostatnim czasie można było oglądać ją w serialu Elsbeth, a w najbliższych miesiącach pojawi się także w nowych odsłonach Teda Lasso.

Trzecim nowym członkiem obsady został Sam Spruell, który także ma związek z uniwersum George'a R.R. Martina. W ubiegłym roku wcielił się w księcia Maekara Targaryena w serialu Rycerz siedmiu królestw.

Obcy: Ziemia zadebiutował w 2025 roku i szybko zdobył uznanie krytyków, stając się jednym z najlepiej ocenianych seriali science fiction ostatnich lat. Produkcja otrzymała również cztery nominacje do 78. edycji nagród Emmy. Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami z kultowego filmu Obcy – 8. pasażer Nostromo z 1979 roku, a twórcy zapowiadają, że drugi sezon przyniesie kolejne niespodzianki.

Zdjęcia do nowych odcinków trwają obecnie w Londynie. Stacja FX nie ujawniła jeszcze daty premiery 2. sezonu.

Źródło: ComingSoon