"Uwolnić orkę" wraca! Twórcy "Avengers: Doomsday" przygotują nową wersję kultowego hitu z lat 90.

Warner Bros. postanowiło wskrzesić jeden z najbardziej kultowych familijnych filmów lat 90. Studio nawiązało współpracę z AGBO, wytwórnią należącą do braci Joe i Anthony'ego Russo, którzy obecnie pracują nad widowiskiem Avengers: Doomsday. Efektem ma być nowe spojrzenie na klasyczny hit Uwolnić orkę.

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Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i na razie nie wybrano reżysera. Za scenariusz odpowiadają Mary-Margaret Kunze oraz Jade Halley Bartlett.

Oryginalne Uwolnić orkę z 1993 roku, wyreżyserowane przez Simona Wincera, opowiadało historię osieroconego chłopca Jessego, który zaprzyjaźnia się z orką przetrzymywaną w parku rozrywki. Gdy zwierzę odmawia wykonywania pokazów, chłopak postanawia pomóc mu odzyskać wolność. Film okazał się ogromnym sukcesem – zarobił ponad 153 miliony dolarów na całym świecie i doczekał się kilku kontynuacji oraz serialu animowanego. Cała franczyza wygenerowała ponad 187 milionów dolarów wpływów.

Nie będzie to pierwsza próba odświeżenia marki. W 2010 roku zadebiutował film Uwolnić orkę 4: Ucieczka z Zatoki Piratów, jednak nie zdobył takiego uznania jak oryginał.

Nowa wersja ma być reinterpretacją klasycznej historii, choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Produkcją zajmują się Angela Russo-Otstot, Michael Disco i Kassee Whiting z AGBO, a Joe i Anthony Russo pełnią funkcję producentów wykonawczych. W projekt zaangażowane są także Lauren Shuler Donner oraz Courtney Baker.

Źródło: ComingSoon