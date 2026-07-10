Kartele, rekiny i chaos. Pierwszy zwiastun "Above and Below" z Antonio Banderasem

Do sieci trafił pierwszy zwiastun Above and Below, nowego thrillera akcji z Antonio Banderasem w jednej z głównych ról. Film zapowiada mieszankę kina sensacyjnego i survivalowego horroru, w którym bohaterowie będą musieli walczyć nie tylko z bezwzględnym kartelem narkotykowym, ale także z krążącymi wokół nich żarłaczami białymi.

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Fabuła skupia się na grupie pięciu przyjaciół, którzy podczas nurkowania z rekinami u wybrzeży Meksyku przypadkowo natrafiają na ukryty ładunek kokainy należący do kartelu. Po schwytaniu przez przestępców dwie kobiety zostają zmuszone do zejścia na dno oceanu i wydobycia torby z narkotykami. Zamknięte w klatce do nurkowania muszą zmierzyć się z malejącymi zapasami tlenu, uzbrojonymi bandytami oraz legendarnymi żarłaczami białymi.

Zwiastun ujawnia, że Antonio Banderas wciela się w bezwzględnego szefa kartelu, który nie cofnie się przed niczym, by odzyskać swój towar. Gdy misja wymyka się spod kontroli, nurkowie stają do desperackiej walki o przetrwanie, próbując przechytrzyć zarówno swoich oprawców, jak i śmiertelnie niebezpieczne drapieżniki.

Obok Banderasa w filmie występują Laura Marano, Christina Ochoa, Diego Llinás, Timothy V. Murphy, Louis Mandylor, Jess Liaudin, Donncha Tynan, Ryan Bertroche, Ramiro Alonso, Rodrigo Poisón oraz Mario Tardón.

Za kamerą stanął Jesse V. Johnson. Premiera filmu została zaplanowana na 29 lipca 2026 roku.

Źródło: FirstShowing