Chaos, zemsta i Harriganowie. Zobacz zwiastun 2. sezonu "Strefy gangsterów"

Platforma Paramount+ zaprezentowała pierwszy teaser 2. sezonu serialu Strefa gangsterów z Tomem Hardym w roli głównej. Przy okazji ujawniono także datę światowej premiery – nowe odcinki zadebiutują 18 września (Polska premiera na SkyShowtime – 21 września).

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Zwiastun zapowiada jeszcze bardziej brutalny rozdział historii rodziny Harriganów. Conrad Harrigan, grany przez Pierce’a Brosnana, otwarcie rusza do walki z rywalami, a towarzysząca całości piosenka Firestarter zespołu The Prodigy podkreśla pełen napięcia i chaosu klimat nadchodzącego sezonu.

W 2. sezonie Harriganowie staną na krawędzi wojny domowej we własnej rodzinie. Jednocześnie ich przestępcze imperium w północnym Londynie zostanie zagrożone przez nowych przeciwników. W samym środku konfliktu ponownie znajdzie się Harry De Souza (Tom Hardy), który będzie próbował utrzymać rodzinę w jedności i zapobiec jej całkowitemu rozpadowi.

Obok Hardy’ego na ekran powrócą także Pierce Brosnan jako Conrad Harrigan oraz Helen Mirren w roli Maeve Harrigan. W obsadzie ponownie zobaczymy również Paddy’ego Considine’a, Joanne Froggatt, Larę Pulver, Ansona Boona, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Emmetta J. Scanlana, Johnny’ego Flynna, Janet McTeer i Toby’ego Jonesa.

Za serial odpowiadają Guy Ritchie oraz twórca i scenarzysta Ronan Bennett, a scenariusze do drugiego sezonu współtworzył również Jez Butterworth.

Droga do realizacji nowych odcinków nie była jednak łatwa. Po ogłoszeniu zamówienia drugiego sezonu w 2025 roku pojawiły się doniesienia o napięciach między Tomem Hardym a showrunnerem Jezem Butterworthem. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia, dzięki czemu produkcja mogła ruszyć zgodnie z planem. Według branżowych informacji trwają już także przygotowania do potencjalnego 3. sezonu.

Źródło: SkyShowtime