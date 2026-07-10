Największy horror 2026 roku trafia do streamingu. Znamy datę premiery

Po ogromnym sukcesie w kinach Obsesja wreszcie zmierza do streamingu. Studio Focus Features ogłosiło, że jeden z największych fenomenów filmowych 2026 roku będzie dostępny na platformie Peacock już od 17 lipca 2026 roku.

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Niskobudżetowa produkcja okazała się prawdziwą sensacją. Film zarobił ponad 400 milionów dolarów na całym świecie, mimo że jego budżet wyniósł zaledwie 750 tysięcy dolarów. Tym samym Obsesja stał się najbardziej dochodowym horrorem roku i jednym z największych kinowych zaskoczeń ostatnich lat.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Curry Barker, twórca, który zdobył popularność dzięki działalności na YouTubie. Film zebrał również znakomite recenzje – w serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się wynikiem 94% pozytywnych ocen na podstawie niemal 300 recenzji krytyków.

Fabuła opowiada o młodym chłopaku imieniem Bear, który łamie tajemniczą gałązkę zwaną One Wish Willow, aby zdobyć serce swojej ukochanej. Jego życzenie spełnia się, jednak szybko okazuje się, że każda magia ma swoją cenę. Z pozoru niewinna decyzja prowadzi do serii mrocznych i nadprzyrodzonych wydarzeń, które zamieniają romantyczne marzenie w prawdziwy koszmar.

W obsadzie znaleźli się Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless oraz Andy Richter.

Źródło: ComingSoon