Jest plakat nowej "Lalki"! Tak zapowiada się ekranizacja powieści Prusa

Promocja jednej z najbardziej wyczekiwanych polskich premier roku nabiera tempa. Do sieci trafił właśnie oficjalny plakat filmowej Lalki, na którym zobaczyć możemy głównych bohaterów – Stanisława Wokulskiego, granego przez Marcina Dorocińskiego, oraz Izabelę Łęcką, w którą wciela się Kamila Urzędowska.

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Nowy plakat podkreśla romantyczny, a jednocześnie elegancki charakter produkcji, zapowiadając widowiskową ekranizację ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Twórcy stawiają na wierne oddanie realiów XIX-wiecznej Warszawy, imponującą scenografię oraz gwiazdorską obsadę, dzięki czemu film od miesięcy znajduje się w gronie najbardziej oczekiwanych polskich produkcji 2026 roku.

Za reżyserię odpowiada Maciej Kawalski, który wspólnie z Łukaszem Światowcem przygotował scenariusz. Oprócz Dorocińskiego i Urzędowskiej na ekranie zobaczymy również m.in. Marka Kondrata jako Ignacego Rzeckiego, Andrzeja Seweryna, Agatę Kuleszę, Maję Komorowską, Karolinę Gruszkę, Mateusza Damięckiego, Borysa Szyca oraz wielu innych cenionych aktorów.

Film opowie historię Stanisława Wokulskiego – zamożnego kupca, który za wszelką cenę próbuje zdobyć serce pięknej arystokratki Izabeli Łęckiej. Ich relacja stanie się punktem wyjścia do opowieści o miłości, ambicjach, podziałach społecznych i świecie, który nieuchronnie się zmienia.

Kinowa Lalka zadebiutuje na wielkim ekranie 30 września 2026 roku.

Źródło: instagram