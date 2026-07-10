Zwiastun komedii "Homo sapiens?" od twórców przebojowej produkcji "Boscy"

Twórcy przebojowych Boskich z Penelope Cruz i Antonio Banderasem oraz kultowego Honorowego obywatela wracają z komediodramatem, który przyciągnął ponad 2 miliony widzów do argentyńskich kin. Polski dystrybutor Homo sapiens? prezentuje zwiastun filmu, który już niedługo zawita do naszych kin.

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Reporter na mundialu, ksiądz z dzielnicy slumsów, milioner, reżyser filmowy, neurotyczny intelektualista, prezydent elekt. Wszystkie te postaci, i kilka innych, łączy wcielający się w nie wybitny argentyński aktor Guillermo Francella w nowej produkcji popularnego duetu Gastón Duprat i Mariano Cohn.

Ich film podzielony jest na szesnaście historii, a każdy z nich, w satyrycznym tonie, odnosi się do dylematów i sprzeczności, z jakimi zmaga się współczesny człowiek. To opowieść o absurdach, hipokryzji klasy średniej i wyższej, ale również o międzyludzkich relacjach, słabościach oraz pragnieniach, co nadaje jej uniwersalnego charakteru. Bo odpowiedników kolejnych postaci, w których rolę wciela się Francella, szukać można pod każdą długością i szerokością geograficzną.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Duprat i Cohn po raz kolejny w humorystyczny, ale momentami też gorzki sposób diagnozują społeczne zachowania, nastroje i wyzwania, z jakimi zmagamy się w dzisiejszej rzeczywistości na całym świecie. Ich najnowszy film to uniwersalna opowieść i celny portret ludzkiego gatunku – nie tylko Argentyńczyków.

Homo sapiens? wejdzie do polskich kin 7 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Aurora Films