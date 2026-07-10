"Dom Dawida" dostaje odnowienie na 3. sezon

Prime Video po ponad trzech miesiącach od premiery drugiego sezonu jednego ze swoich popularnych seriali telewizyjnych podjął decyzję o jego przyszłości. Biblijny Dom Dawida otrzymał odnowienie na trzeci sezon.

Wczytywanie... kadr z serialu "Dom Dawida"

Następna część będzie kontynuować trudną drogę Dawida do spełnienia jego przeznaczenia – zostania najsłynniejszym królem Izraela.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni fanom na całym świecie, którzy przyjęli "Dom Dawida". Trzeci sezon śledzi Davida przez jeden z najważniejszych rozdziałów jego życia i jesteśmy zaszczyceni, że możemy podzielić się tym kolejnym rozdziałem razem z naszymi partnerami z Prime Video i Amazon MGM Studios. Niezależnie od tego, czy widzowie znają Dawida z Pisma, czy spotykają go z nowej perspektywy, mamy nadzieję, że serial nadal ujawnia, dlaczego jego historia rezonuje z pokoleniami powiedzieli w swoim oświadczeniu twórcy Jon Erwin i Jon Gunn.

W serialu występują m.in. Michael Iskander, który wciela się w tytułową rolę, Ali Suliman, Ayelet Zurer, Stephen Lang, Indy Lewis, Yali Topol Margalith, Ethan Kai, Sam Otto, Oded Fehr i Louis Ferreira.

Data premiery 3. sezonu Domu Dawida nie jest na razie znana.

Źródło: ComingSoon