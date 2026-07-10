"Freddy the 13th" - plakat i data premiery strasznej animacji od Dana Trachtenberga

Dan Trachtenberg, reżyser który ma na swoim koncie trzy produkcje z serii "Predator", teraz stanie za kamerą animowanego horroru komediowego przeznaczonego dla całych rodzin. Film noszący tytuł "Freddy the 13th" powstaje dla Paramount Animation.

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Paramount wypuści film Freddy the 13th do kin 13 października 2028 roku. Co ciekawe data ta nie jest przypadkowa, gdyż jest to właśnie piątek trzynastego.

Film będzie adaptacją niezależnego komiksu Yehudiego Mercado. Obraz ten, jak mówi reżyser, ma przynieść "porządne strachy i śmiechy dla całej rodziny." Trachtenberg celuje w kategorię wiekową PG-rated.

Historia ukazana w animacji opowiedzieć ma o rodzinnych wakacjach, które wymknęły się spod kontroli, gdy zabawny wujek Freddy przypadkowo zabija Boogeymana i przejmuje jego moce. Z mroku szybko wyłaniają się kolejni zabójcy pragnący go pokonać. Teraz Freddy wraz z rodziną musi wyruszyć na misję, by złamać klątwę. Ma na to trzynaście nocy.

Wraz z ogłoszeniem daty premiery, w sieci pojawił się też pierwszy plakat promujący animację.

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Źródło: Bloody Disgusting