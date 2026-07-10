"Kapitan Bomba" powraca po 13 latach. Bartosz Walaszek zapowiada nową produkcję

Pamiętacie jeszcze polską animację dla dorosłych Kapitan Bomba? Kultowa produkcja od Bartosza Walaszka powraca po 13 latach.

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Powrót Kapitana Bomby na razie jest jednak jedną wielką tajemnicą. Na oficjalnym kanale serialu na YouTube pojawiała się zapowiedź o tytule Wielki Powrót. Premierę zaplanowano na 12 lipca na godz. 19:00. Nie wiadomo, czy będzie to zwiastun, nowy odcinek czy jakiś materiał specjalny. Ostatnie odcinki Kapitana Bomby ukazały się w 2013 roku.

Bartosz Walaszek to najpopularniejszy polski twórca komediowych seriali animowanych. Jest również autorem takich produkcji jak Blok Ekipa czy Egzorcysta.

Serial Kapitan Bomba emitowany w latach 2007–2013 rozgrywa się w fikcyjnej galaktyce, a głównym bohaterem jest żołnierz Gwiezdnej Floty, walczący z kosmitami kapitan Tytus Bomba. Powstało dziewięć sezonów i 164 odcinki, a fani serialu doczekali się także dwóch pełnometrażowych filmów animowanych oraz spin-offów.

Kapitan Bomba przepełniony jest wulgaryzmami i nawiązaniami do narządów płciowych. Pojawiają się one choćby w fikcyjnych nazwach geograficznych. Liczne kwestie z serialu na trwałe weszły do języka potocznego. Doczekały się nawet własnej nazwy: walaszkizmy.

Źródło: TVP Info