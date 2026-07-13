Sam Neill nie żyje. Znany z "Parku Jurajskiego" aktor miał 78 lat

Sam Neill, nowozelandzki aktor najbardziej znany z roli w serii Park Jurajski zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek w Australii. Wielokrotnie nominowany do Złotego Globu i Primetime Emmy, aktor miał 78 lat.

Wczytywanie... Sam Neill, kadr z serialu "Peaky Blinders"

Dziś rano informację o śmierci aktora podała jego rodzina publikując w mediach społecznościowych oświadczenie:

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Sama Neilla w poniedziałek, 13 lipca, w Sydney w Australii. Sam był otoczony rodziną i odszedł z godnością, która charakteryzowała całe jego życie. Strata była nagła i niespodziewana, ale błogosławiona tym, że Sam pozostał wolny od raka. Chcemy wyrazić najgłębszą wdzięczność personelowi Prywatnego Szpitala St Vincent’s za niesamowitą opiekę. Więcej szczegółów zostanie przekazanych później, ale na razie prosimy o uszanowanie prywatności podczas zmagania się z tą nieocenioną stratą.

W oświadczeniu wspomniana została choroba nowotworowa, z którą zmagał się Neill. W kwietniu tego roku aktor ogłosił, że wygrał z rakiem krwi.

Dla większości widzów, Neill kojarzony jest najbardziej z rolą paleontologa dr. Alana Granta w Parku Jurajskim. W postać tą wcielił się czterokrotnie, ostatni raz wracając do roli w Jurassic World: Dominion w 2022 roku.

Swoją karierę rozpoczął w połowie lat 70. XX wieku. Jednymi z jego pierwszych ról, które spowodowały, że został zauważony jest występ w dwóch horrorach: Opętanie i Omen III: Ostatnie starcie. Pojawił się też w takich produkcjach jak Martwa cisza, Fortepian, W paszczy szaleństwa czy Wimbledon. Aktor starał się także o rolę Jamesa Bonda w latach 80., ale ostatecznie stanowisko to przypadło Timothy'emu Daltonowi.

W ostatnich latach Neill dał się zapamiętać jako bezwzględny major Chester Campbell w dwóch sezonach Peaky Blinders. Pojawił się także w familijnej produkcji fantasy Za magicznymi drzwiami, a jedną z jego ostatnich ról jest występ w serialu Netflixa Dzikość.

Do Złotych Globów nominowany był m.in. za występ w mini serialu Merlin oraz filmie Pod wiatr.

Źródło: Instagram, Deadline