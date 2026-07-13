Zwiastun filmu "Flavia de Luce". To kryminalna przygoda dla całej rodziny

Wprost z Wielkiej Brytanii nadchodzi kinowa przygoda dla wszystkich, którzy lubią śledzić losy młodych detektywów. Jeśli jesteście fanami Enoli Holmes, to Flavia de Luce z pewnością również przypadnie Wam do gustu. M2 Films prezentuje polski zwiastun tej familijnej produkcji.

Wczytywanie... kadr z filmu "Flavia de Luce"

Flavia de Luce to ekscytująca opowieść dla całej rodziny, oparta na pierwszej części popularnej serii książek o młodej detektywce Flavii de Luce. W rolach głównych znakomita brytyjska obsada: Martin Freeman, Jonathan Pryce, Toby Jones oraz Molly Belle Wright (w polskiej wersji językowej Marianna Kłos, finalistka Eurowizji Junior).

Poniżej wspomniany zwiastun:

Flavia de Luce ma jedenaście lat, błyskotliwy umysł, cięty język i… nosa do kłopotów. Mieszka w podupadającej angielskiej posiadłości z ekscentrycznym ojcem i dwiema starszymi siostrami, z którymi nie zawsze się dogaduje. Kiedy pewnego dnia na terenie rodzinnej posiadłości znajduje ciało, a głównym podejrzanym staje się jej ojciec, Flavia bez wahania postanawia wziąć sprawy w swoje ręce – i rusza tropem sekretów, kłamstw i rodzinnych tajemnic.

Flavia de Luce trafi do polskich kin już 14 sierpnia 2026 roku.

Źródło: M2 Films