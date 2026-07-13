Pierwszy, pełny zwiastun filmu "Digger". Tom Cruise jako zbawiciel ludzkości

Po dwóch teaserach pojawił się zapowiadany pełny zwiastun nowego filmu Alejandro Gonzaleza Inarritu. W produkcji noszącej tytuł Digger, w głównego bohatera wciela się hollywoodzki gwiazdor Tom Cruise.

Wczytywanie... Tom Cruise, kadr z filmu "Digger"

Cruise gra potężnego człowieka, który próbuje przekonać ludzkość, że jest ich wybawcą, a wszystko to zanim nastąpi powszechna destrukcja spowodowana katastrofalnymi konsekwencjami jego własnych działań.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film nakręcony na taśmie 35mm VistaVision z Emmanuelem Lubezkim za obiektywem ma świetną obsadę. W rolach głównych występują także Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Robert John Burke, Burn Gorman i Pip Torrens.

Inarritu współtworzył scenariusz z Nicolásem Giacobone i Alexandrem Dinelarisem, a projekt ten jest jego pierwszym anglojęzycznym filmem od dekady, a więc od obsypanej nagrodami Zjawy z Leonardo DiCaprio.

Film był kręcony przez pierwszą połowę 2025 roku w Wielkiej Brytanii, a jego budżet wyniósł około 125 milionów dolarów. Efekty wizualne zapewniają Industrial Light & Magic oraz Legacy Effects.

Digger trafi na kinowe ekrany od 2 października 2026 roku. Dystrybucją tej czarnej komedii katastroficznej w Polsce zajmuje się Warner Bros. Entertainment Polska.

Źródło: Warner Bros Polska