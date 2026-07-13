Pierwsza zapowiedź "Crystal Lake", prequela serii "Piątek trzynastego"

Peacock i A24 prezentują oficjalny zwiastun Crystal Lake, nadchodzącego serialu będącego prequelem serii Piątek trzynastego. Produkcja zadebiutuje jesienią.

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Ośmioodcinkowy serial opowiada o samotnej matce Pam Voorhees, która nie potrafi pozbyć się żalu po tragicznym utonięciu swojego młodego, chorowitego syna Jasona w jeziorze prawie rok wcześniej. Gdy do drzwi Pam przybywają dwaj nieznajomi, grzebiąc w jej przeszłości, rozpoczyna się niepokojący ciąg wydarzeń, pozostawiając mieszkańców Crystal Lake z pytaniem: kim właściwie jest Pam Voorhees?

Linda Cardellini wciela się w rolę Pameli Voorhees, która była zabójczynią w oryginalnym filmie. Potem praktycznie nie pojawia się w kolejnych częściach, gdyż zabójcą staje się jej syn Jason, który nie jest już martwy.

Brad Caleb Kane pełni funkcję showrunnera serialu. W jednym z wywiadów wyjaśnia sens serialu:

Chcieliśmy zagłębić się w psychologię Pam. Chcieliśmy zobaczyć, jak się rozpada po wydarzeniach z filmu, które wszyscy znają. Chcieliśmy zobaczyć jej relację z Jasonem i to, co jego śmierć w niej wywołuje – próbę znalezienia równowagi w życiu po tym, jak to, dlaczego rzekomo żyje – jej syn – został jej odebrany, i jak wszyscy ludzie wokół niej i okoliczności sprawiają, że to jest niemożliwe. […]

Poniżej wspomniany zwiastun:

W serialu zmieniona została linia czasowa. Jason zmarł pod koniec lat 50. w oryginalnych filmach, ale tutaj śmierć i wydarzenia dzieją się w latach 70. W młodego Jasona Voorheesa wciela się Callum Vinson. Obsadę uzupełniają Danielle Kotch, Phoenix Parnevik, Cameron Scoggins, Nick Cordileone, William Catlett i Devin Kessler.

Premiera pierwszego sezonu Crystal Lake zaplanowana jest na 15 października 2026 roku.

Źródło: Peacock, Dark Horizons