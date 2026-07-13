Paramount Pictures planuje wskrzesić Freddy'ego Krugera. Będzie nowy "Koszmar z ulicy Wiązów"

Jak donoszą zagraniczne media Paramount Pictures podobno zawarło umowę na nową wersję franczyzy Wesa Cravena Koszmar z ulicy Wiązów, która zostanie wydana przez nową wytwórnię gatunkową Paramount Primal.

Wczytywanie... kadr z filmu "Koszmar z ulicy Wiązów" (1984)

Umowa dotyczy amerykańskich praw do oryginalnego scenariusza Cravena do pierwszego filmu z 1984 roku, który zapoczątkował franczyzę obejmującą łącznie osiem filmów, w tym jeden remake z 2010 roku.

J.D. Lifshitz i Raphael Margules prowadzą nową wytwórnię i będą producentami wykonawczymi. Wdowa po Cravenie, Iya Labunka oraz syn Jonathan Craven zajmą się produkcją razem z Marcem Toberoffem.

Wcześniej New Line Cinema posiadało wszystkie prawa do franczyzy, ale prawo autorskie pozwala odzyskać autorom prawa 35 lat po publikacji. Spadkobiercy Cravenów odzyskali więc prawa do scenariusza w 2019 roku. Teraz umowę z nimi podpisało studio Paramount, które ma prawa do scenariusza i do dystrybucji na terenie USA. New Line Cinema zachowowało prawa do dystrybucji międzynarodowej.

Nie wiadomo, jaką formę przyniesie to nowe podejście, poza tym, że będzie to historia "osadzona w świecie Koszmaru z ulicy Wiązów, opartego na oryginalnym scenariuszu". W oświadczeniu Labunka nazywa to "kolejnym rozdziałem historii Koszmaru". Lifshitz i Margules mówią zaś, że będzie to "przerażający nowy koszmar" dla "powitania Freddy’ego w domu".

Źródło: The Hollywood Reporter