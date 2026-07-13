"Without Blood", dramat Angeliny Jolie nareszcie trafi do kin

Długo wyczekiwany film Angeliny Jolie i Salmy Hayek wreszcie otrzymał datę premiery. Film Without Blood poruszający tematy rodziny, wojny i zemsty miał premierę dwa lata temu na festiwalu filmowym w Toronto i do tej pory nie trafił do szerokiej dystrybucji. To się jednak właśnie zmieniło.

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Prawa do jego światowej dystrybucji otrzymało Brainstorm Media. Obraz trafi do amerykańskich kin 18 września 2026 roku. Jego polska data premiery nie jest na razie znana.

Without Blood to film w reżyserii Angeliny Jolie. Jego fabuła opiera się na książce Alessandro Baricco. Autor powieści wraz z Jolie jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują Salma Hayek i Demián Bichir. Obsadę uzupełniają Juan Minujín, Andrés Delgado, Jorge Antonio Guerrero, Patricio José i Nika Perrone.

O czym opowie "Without Blood"?

Na początku XX wieku, w krajobrazie pogranicza, uzbrojeni mężczyźni napadają na odludny dom, zdeterminowani, by dokonać zemsty. Ich cel, lekarz, sam z synem i córką, desperacko próbuje chronić swoje dzieci. Krwawa walka jest nieunikniona.

Jest to wojenna produkcja, która z pewnością będzie trudna i ciężka w odbiorze.

Źródło: Comingsoon