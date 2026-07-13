Pierwsze zdjęcia i teaser z polskiej superprodukcji "Szatan z siódmej klasy"

Już w przyszłym roku na ekrany polskich kin wejdzie "Szatan z siódmej klasy", przygodowy film inspirowany kultową powieścią Kornela Makuszyńskiego, którego fabuła została uwspółcześniona i rozbudowana o wątek jednej z największych historycznych zagadek Europy – zaginionych skarbów Napoleona, które według wielu teorii mogły zostać ukryte w Polsce. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu produkcji oraz teaser.

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Za reżyserię odpowiada Kordian Piwowarski, a za produkcję Mariusz Pujszo i Rafał Holanowski. Niedawno zakończyły się castingi do tej produkcji. Na wielkim ekranie zobaczymy najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia – m.in. Macieja M. Tomaszewskiego, który wcieli się w tytułowego Szatana, Chrisa Cugowskiego, Karolinę Ludwiniak, Grzegorza Prasalskiego, Natalię Pujszo oraz Justynę Zielską. W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się również m.in. Andrzej Grabowski i Edyta Olszówka. Wkrótce kolejne ogłoszenia castingowe.

Szatan z siódmej klasy będzie pierwszym od lat polskim filmem przygodowym dla całej rodziny o prawdziwie międzynarodowym potencjale, widowiskiem zrealizowanym na niespotykaną dotąd w naszym kraju skalę. Jego twórcy zapewniają, że planują stworzyć produkcję w duchu Indiany Jonesa, ale osadzoną w polskiej kulturze i historii. To kino inspirowane duchem klasycznych opowieści przygodowych – takich, które rozbudzają wyobraźnię i przypominają, że największe skarby często kryją się bliżej, niż nam się wydaje. Szatan z siódmej klasy będzie łączyć w sobie humor, emocje, historię i widowiskową akcję. A przede wszystkim – łączyć pokolenia.

Centralnym motywem filmu są poszukiwania legendarnego skarbu, tajemnice z czasów napoleońskich, eksploracja pałaców, podziemi i zapomnianych miejsc – czyli tematy, które od lat fascynują miliony ludzi w Polsce i Europie, np. złoty pociąg.

Pierwszy klaps na planie Szatana z siódmej klasy padł w kwietniu 2026 roku. Zrealizowano wówczas zdjęcia wymagające i widowiskowe przedstawiające część historii z epoki napoleońskiej i to właśnie te retrospektywy ukazuje poniższy materiał wideo.

Już wkrótce realizowana będzie dalsza część zdjęć. Teraz twórcy skupią się na współczesnej linii fabularnej. Premiera filmu zaplanowana jest na 2027 rok.

Poniżej wspomniane zdjęcia i plakat:

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Źródło: Facebook