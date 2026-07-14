Najstraszniejszych morderców nie można uciszyć. Zwiastun horroru "Szeptacz"

Nadchodzi filmowa adaptacja powieści Alexa Northa z listy bestsellerów New York Timesa. Netflix prezentuje zwiastun horroru Szeptacz z Robertem De Niro i Adamem Scottem w rolach głównych.

Wczytywanie... kadr z filmu "Szeptacz"

Gdy jego 8-letni syn zostaje porwany, owdowiały pisarz kryminałów zwraca się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego byłego detektywa policji, tylko po to, by odkryć związek z wieloletnią sprawą skazanego seryjnego mordercy znanego jako tytułowy Szeptacz – głosi oficjalny opis horroru.

W filmie dużą rolę w fabule filmu pełni złowroga dziecięca rymowanka, którą słyszymy w poniższym materiale:

Za kamerą Szeptacza stanął James Ashcroft, który pracował na scenariusza autorstwa Bena Jacoby'ego i Chase'a Palmera. Obsadę horroru uzupełniają Acston Luca Porto, Michelle Monaghan, Michael Keaton, Will Brill, John Carroll Lynch, Hamish Linklater i Owen Teague.

Szeptacz zadebiutuje na platformie Netflix już 28 sierpnia 2026 roku. Jego budżet wyniósł 50 milionów dolarów. Za produkcję odpowiada wytwórnia AGBO należąca do Anthony'ego i Joe Russo.

Źródło: Netflix